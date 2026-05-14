Malore fatale sul treno dell'Alta Velocità: muore passeggero Un 78enne napoletano è morto poco dopo la partenza

Un passeggero del treno ad Alta Velocità che da Napoli era diretto a Torino è morto a causa di un malore improvviso durante il viaggio. È accaduto lungo la linea AV Napoli-Roma, circa mezz'ora dopo la partenza.

La vittima

La vittima è un pensionato di 78 anni che dal capoluogo partenopeo era diretto in Piemonte assieme ad alcuni familiari. Il pensionato ha avvertito i primi sintomi del malessere poco dopo essere uscito dal territorio della Campania: la fermata successiva sarebbe stata soltanto a Roma ma il capotreno ha disposto l'uscita straordinaria del convoglio a Cassino utilizzando l'interconnessione con la rete ordinaria, permettendo così al personale sanitario del 118 di intervenire.

I soccorsi

Nel frattempo, alcuni medici presenti a bordo hanno prestato i primi soccorsi, tentando le manovre di rianimazione. Tutto è risultato inutile Il treno è rimasto fermo a lungo a Cassino per le procedure di legge e gli accertamenti della Polizia ferroviaria. La salma è stata trasferita presso la Sala Mortuaria dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino.