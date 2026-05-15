Napoli centrale: un arrestato e un denunciato dalla polizia Proseguono i servizi straordinari di controllo alla stazione e nella piazza antistante

Nell’ambito del servizio “Stazioni sicure”, la polizia ha arrestato un 18enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi, nonché denunciato un 24enne per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Gli agenti del compartimento polizia ferroviaria per la Campania, hanno notato il 18enne che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un’altra persona che si è poi allontanata frettolosamente.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato l'uomo, trovandolo in possesso di 5 involucri di marijuana, di 65 euro e di un coltello a serramanico.

Nel corso dello stesso servizio, gli operatori hanno controllato il 24enne, trovandolo in possesso di un coltello.