PIZZINO di Gerardo Casucci: Alzi la mano Difficile immaginare che qualcuno si sia divertito nella stagione che sta per concludersi...

C'è una corrente di pensiero che ritiene che parlare male di Antonio Conte consista nel remare contro il Napoli. Trovo questa semplificazione sinceramemente mediocre e ottusa. Io dico cose sgradevoli sul tecnico salentino dal primo giorno di ritiro di due anni fa, scudetto compreso. Allora non mi si può negare l'ostinazione, l'ossessione e perfino la pura e dura avversione. Ma il mio problema non era e non è avere ragione. Il senso del mio battagliare è tutto nel credere che il calcio sia armonia e bellezza. E, soprattutto, divertimento. Ora, se qualcuno si è divertito nella stagione che sta per concludersi, alzi la mano.