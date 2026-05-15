Torre Annunziata: potenziato il sistema di videosorveglianza Installati 31 nuovi dispositivi

Si è conclusa ieri mattina l’installazione di 31 nuove telecamere sul territorio di Torre Annunziata. L’intervento, promosso dall’Amministrazione Comunale, integra e rafforza l’impianto inaugurato a dicembre 2024, portando a oltre 170 il numero complessivo di dispositivi attivi.

Il potenziamento, che rientra nella misura “Torre Sicura 6.0”, finanziato integralmente con risorse comunali stanziate dall’amministrazione Cuccurullo nel precedente bilancio, risponde alla necessità di garantire un monitoraggio capillare del territorio, con il duplice obiettivo di elevare gli standard di sicurezza pubblica e di contrastare efficacemente i reati ambientali, con particolare riferimento allo sversamento illecito di rifiuti.

I nuovi presidi tecnologici, già funzionanti e collegati alla Control Room della Polizia Municipale, sono stati dislocati in punti strategici della città come via Carlo III, Largo Marchese, via Bertone, piazza Mons. Orlando, piazza Imbriani, via XXI Gennaio, via Piombiera, la Villa Comunale, via Cavour, via Commercio.

Le ultime videocamere, da installare in via del Principio, all’uscita dell’autostrada Torre Annunziata Scavi, saranno installate entro fine mese.

“Il potenziamento dell’impianto di videosorveglianza rappresenta l’adempimento di un impegno programmatico assunto con la cittadinanza - dichiara Tania Sorrentino, Sindaco facente funzioni con delega alla Polizia Locale e Sicurezza Urbana - Con la conclusione di questi lavori garantiamo alle Forze dell’Ordine e alla Polizia Locale uno strumento tecnologico di alto profilo, fondamentale per il presidio della legalità e la tutela del decoro urbano sull'intero territorio comunale.

Non ci fermiamo qui: nel bilancio di previsione 2026 approvato in consiglio comunale abbiamo stanziato 85mila euro per acquistare e installare ulteriori videocamere”.