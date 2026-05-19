"La morte di un adolescente non può esaurirsi nella dimensione della cronaca" La tragedia del sedicenne di Casoria

Il coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani presieduti da Romano Pesavento esprime profondo cordoglio e sincera vicinanza alla famiglia di Adriano D’Orsi, il giovane sedicenne di Casoria tragicamente scomparso nella tarda serata di sabato scorso a seguito di un improvviso malore.

Il pensiero del coordinamento si rivolge ai familiari, agli amici, ai compagni di scuola e all’intera comunità cittadina che vive oggi un dolore particolarmente intenso per la perdita di una vita così giovane.

"Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni riportate dagli organi di informazione, Adriano si trovava insieme ad alcuni amici presso una gelateria della città, un luogo che frequentava abitualmente poiché ritenuto compatibile con le proprie esigenze alimentari. Durante la consumazione di un gelato il giovane avrebbe accusato un malessere improvviso.

I ragazzi che erano con lui lo hanno immediatamente accompagnato presso l’abitazione del padre, situata nelle vicinanze, mentre le sue condizioni apparivano progressivamente aggravarsi. Nonostante i tentativi di prestare i primi soccorsi e il tempestivo intervento del personale sanitario, ogni sforzo si è purtroppo rivelato vano.

La procura di Napoli nord ha disposto gli accertamenti necessari a ricostruire con precisione quanto accaduto. Il sequestro della salma, l’esame autoptico e le analisi sui campioni acquisiti rappresentano strumenti indispensabili per chiarire le cause del decesso ed eventuali responsabilità. In una fase ancora caratterizzata da verifiche in corso, appare doveroso mantenere il massimo rispetto per il lavoro degli organi inquirenti e per il dolore della famiglia, evitando interpretazioni o conclusioni premature.

Tuttavia, al di là degli aspetti strettamente giudiziari, questa vicenda sollecita una riflessione che investe direttamente la dimensione educativa, sociale e culturale del nostro Paese. La tutela della salute non può essere interpretata esclusivamente come accesso alle cure mediche, ma deve essere considerata nella sua accezione più ampia, quale diritto fondamentale della persona che comprende informazione, prevenzione, consapevolezza e sicurezza nei contesti di vita quotidiana.

Le condizioni allergiche e le problematiche connesse alla sicurezza alimentare coinvolgono oggi un numero crescente di giovani e di famiglie e richiedono attenzione, formazione e sensibilità diffuse. La scuola, le istituzioni e l’intera comunità educante sono chiamate a promuovere una cultura della prevenzione che non si limiti all’acquisizione di conoscenze teoriche, ma sviluppi responsabilità, capacità di intervento e attenzione verso la fragilità dell’altro.

La morte di un adolescente non può esaurirsi nella dimensione della cronaca. Essa interpella la coscienza collettiva e richiama tutti a una responsabilità condivisa. Educare ai diritti umani significa anche educare alla cura, al rispetto della vita e alla costruzione di una società capace di riconoscere il valore della prevenzione come strumento concreto di tutela della persona".

Il coordinamento nazionale docenti della disciplina dei Diritti Umani auspica che il dolore suscitato da questa drammatica vicenda possa tradursi in una più ampia consapevolezza sociale e in un rafforzamento dei percorsi di educazione alla salute e alla cittadinanza responsabile, affinché la tutela della vita e della dignità umana continui a rappresentare un impegno condiviso e prioritario".