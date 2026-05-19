IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Liste di proscrizione Dopo Pisa torna ad avere fiato un gruppo di nuovo crescente e sdegnato di filocontiani...

È bastato un 3 a 0 contro una squadra da tempo retrocessa e alla quale il Napoli - secondo in classifica di un campionato mediocre, come la nazionale di cui è specchio fedele - aveva concesso due clamorose occasioni da gol (nonostante "i cinque difensori schierati dall'inizio"), per trovarmi un gruppo di nuovo crescente e sdegnato di filocontiani. Confesso di non esserne turbato affatto, ben consapevole del fatto che quello che deciderà il presidente Aurelio De Laurentiis governerà - aggiungo per fortuna - le scelte societarie e né io né altri potremo mutare questo fatto. Spero di finire lo stesso in qualche lista di proscrizione.