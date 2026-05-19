Napoli: continuano i controlli dei carabinieri nella zona di Porta Capuana Sequestrati anche 10 chili circa di frutta al taglio

Proseguono i controlli dei carabinieri della compagnia Napoli Stella e del Nucleo radiomobile insieme al personale dell’Asl di Napoli nella zona di Porta Capuana.

Ad essere identificate 90 persone e controllati 50 veicoli. Un 39enne è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello.

Controllate anche due attività commerciali. In un’ortofrutta sono state riscontrate 1 conformità grave, 2 non conformità grave, elevate 3 sanzioni amministrative per un totale di 4mila euro. Sequestrati anche 10 chili circa di frutta al taglio.

Ispezionato anche un bar dove è stata riscontrata una non conformità grave con sanzione amministrativa di mille euro. Eseguiti anche controlli con il personale dell’Enel. In via Martiri D’Otranto, all’interno di un condominio, 9 le persone per allaccio abusivo alla rete elettric