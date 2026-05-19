Napoli: dovrà scontare oltre 8 anni di reclusione: arestato dalla polizia Provvedimento eseguito a carico di un 61enne

La polizia un 61enne in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti. I falchi della squadra mobile hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso lo scorso 11 maggio dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli ufficio esecuzioni penali - secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena 8 anni, 10 mesi e 29 giorni di reclusione per i reati di truffa, ricettazione, rapina e frode assicurativa, commessi tra il 2003 e il 2022 a Napoli, Ischia e Milano.