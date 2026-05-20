Strappa la collana ad una donna aggredendola con violenza: arrestato un uomo Intervento rapido della polizia nel quartiere Vasto a Napoli

La polizia ha arrestato un 31enne per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, hanno notato un uomo che, dopo aver strappato una collana ad una donna, l’ha poi aggredita al fine di guadagnarsi la via di fuga.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto il 31enne in via Palermo e, con non poche difficoltà, lo hanno bloccato.

Inoltre, durante la fuga, il 31enne si è disfatto della collana che è stata prontamente recuperata dagli agenti del commissariato Vicaria-Mercato. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato, mentre la refurtiva restituita alla legittima proprietaria.