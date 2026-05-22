Controlli della polizia a Chiaiano: rinvenuti oltre 4 kg di droga Servizio straordinario di controllo del territorio

Gli agenti del commissariato Chiaiano, con il supporto dei Nibbio dell’ufficio prevenzione generale, della polizia scientifica e del reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 81 persone, di cui 23 con precedenti e controllato 31 veicoli.

Inoltre, con la collaborazione di personale dell’Anm, sono state contestate 204 violazioni del codice della atrada, è stata, altresì, controllata una persona sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Ancora i poliziotti del medesimo commissariato, con l’ausilio della squadra cinofili dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno effettuato un controllo presso alcuni box di uno stabile della zona, dove hanno rinvenuto oltre 4 kg di marijuana e 2 panetti di hashish del peso complessivo di circa 200 grammi.