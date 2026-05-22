Lotta all'illegalità: controlli della polizia a Porta Nolana
Reparto prevenzione crimine Campania in azione
- a cura di
Redazione Ottopagine
- venerdì 22 maggio 2026 alle 13:38
Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla questura di Napoli nell’area di Porta Nolana finalizzato alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità...
Napoli.
Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, polizia locale e metropolitana, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nell’area di Porta Nolana.
Nel corso del servizio, gli agenti hanno identificato 31 persone, di cui 21 con precedenti di polizia, e controllato 2 veicoli.