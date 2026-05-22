Napoli, oltre il bivio Conte: Adl cerca il regista del nuovo corso Panchine roventi: Sarri non è convinto. Adl valuta le piste Allegri e Italiano. Ma occhio ad altri

Si avvicina a grandi passi il momento della verità, quel bivio cruciale che attende il Napoli al termine della strada finora tracciata da Antonio Conte. Un percorso, quello del mister salentino, arrivato agli ultimi metri, mentre l'ambiente azzurro trattiene il fiato in attesa di conoscere il futuro della panchina.

Fino a pochi giorni fa, l’immaginario collettivo cullava la suggestione di un clamoroso "ritorno al futuro". Tutto sembrava apparecchiato per la restaurazione di Maurizio Sarri, il tecnico più amato e rimpianto dell'ultimo decennio all'ombra del Vesuvio. Una sceneggiatura perfetta, che però si è scontrata con la freddezza del mister toscano. Troppo alto il rischio di replicare una bellezza difficilmente eguagliabile, troppe le pressioni di una piazza che oggi esige la vittoria a tutti i costi, e non poche le incognite su un gruppo solido ma con diversi elementi ormai arrivati a fine ciclo. Per Sarri, le sirene dell'Atalanta offrono garanzie e stimoli decisamente più affascinanti.

Preso in contropiede dal rifiuto del grande ex, Aurelio De Laurentiis non ha perso tempo e ha subito virato su altre rotte. Il primo nome sulla lista è ora quello di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, tuttavia, deve prima chiarire la propria posizione con la dirigenza rossonera; solo qualora quel matrimonio dovesse proseguire, il Napoli si fionderebbe sul suo secondo obiettivo. Si riaprirebbe così la pista che porta a un vecchio e mai nascosto pallino del patron azzurro: Vincenzo Italiano.

Ma De Laurentiis, si sa, è uomo di cinema prima ancora che di calcio. Abituato a scrivere finali a sorpresa, non è affatto escluso che dietro questo risiko di panchine si celi il vero colpo di teatro. Il bivio iniziale rischia di trasformarsi in un quadrivio, pronto a far spuntare una strada totalmente inedita. Se questo nuovo sentiero sarà una stairway to heaven verso la gloria o un percorso accidentato pieno di insidie, solo il tempo potrà dirlo. Il casting per la regia del Napoli è ufficialmente aperto.