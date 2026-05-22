Porta Capuana: arrestato 35enne per resistenza a pubblico ufficiale L'uomo è stato denunciato anche per evasione

La polizia ha arrestato un 35enne per resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato il giovane che, alla loro vista, ha cambiato direzione nel tentativo di eludere il controllo.

Pertanto, i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, ma l’uomo ha iniziato a dare in escandescenza, finché non è stato bloccato con non poche difficoltà.

Dagli accertamenti di seguito eseguiti, gli operatori hanno scoperto la ragione del tentativo di fuga. L’uomo, difatti, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e, per tale motivo, è stato anche denunciato per evasione.