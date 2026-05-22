Inquinamento, Auriemma: "Dati confermano l'emergenza sanitaria ad Acerra" L'appello: "Ora interventi immediati"

"I dati pubblicati sull’incidenza tumorale nei distretti Asl della Campania confermano ciò che denunciamo da tempo: Acerra vive una gravissima emergenza ambientale e sanitaria che non può più essere ignorata".

Lo dichiara Carmela Auriemma, vicepresidente vicaria del gruppo Movimento 5 Stelle alla camera dei deputati e coordinatrice della provincia di Napoli.

"Già nel settembre 2024, con una conferenza stampa alla Camera, avevamo chiesto trasparenza e la pubblicazione dei dati territoriali per fare finalmente chiarezza sulla situazione sanitaria dell’area. Oggi quei numeri certificano un quadro allarmante e impongono risposte immediate.

Per anni i cittadini hanno convissuto con roghi, emissioni inquinanti e sversamenti, pagando un prezzo altissimo in termini di salute. Adesso servono controlli straordinari, bonifiche reali, monitoraggi continui e un piano concreto di prevenzione sanitaria".

"Depositerò nelle prossime ore un’interrogazione urgente e scriverò di nuovo ai Ministri competenti chiedendo interventi rapidi e concreti.

Non è più tempo di divisioni, serve responsabilità. Governo, Regione ed enti locali devono collaborare per tutelare il diritto alla salute dei cittadini. Dietro questi dati ci sono famiglie, giovani e bambini.

Nessuno deve sentirsi condannato a vivere in un territorio dove la salute è costantemente a rischio", così conclude Carmela Auriemma.