Torre Annunziata, 700 giovani al Recruiting day Obiettivo: creare opportunità di sviluppo per il territorio

Settecento giovani hanno partecipato al Recruiting Day a Torre Annunziata. Giovedì 21 e venerdì 22 maggio il centro sociale “desTEENazione” all’interno del Parco Penniniello ha ospitato l’evento organizzato in sinergia tra Amministrazione Comunale, Ambito N30 e Centro per l’Impiego di Pompei con il supporto della Direzione Lavoro e Formazione Professionale della Regione Campania. Preziosa la collaborazione della cooperativa L’Impronta, che gestisce il Centro Sociale che con il personale e volontari, ha garantito l’ottima riuscita della manifestazione

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica di incontro diretto tra le aziende leader di mercato e i cittadini in cerca di occupazione.

Diciannove le aziende presenti alla manifestazione, divise per categorie: retail e grande distribuzione, food e beverage, turismo e logistica, servizi e sociale e eccellenze produttive. Le figure ricercate spaziano dai settori amministrativi e di magazzino alle professioni specializzate come terapisti SPA, meccanici industriali, esperti marketing e personale di bordo.

Nel corso della prima giornata desTEENazione ha ospitato anche il seminario Welfare Lavoro e Territorio, con la partecipazione degli studenti delle ultime classi delle scuole secondarie di II grado. Nel corso del seminario le aziende hanno presentato le proprie realtà imprenditoriali e le figure necessarie al mercato del lavoro.

“Giornata meravigliosa per Torre Annunziata - affermano gli organizzatori - il nostro lavoro è creare opportunità di sviluppo per il territorio e l’evento che si è concluso oggi è stata un'occasione importante per tantissimi giovani”.