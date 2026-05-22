Controlli alla rete idrica del comune di Acerra: risultati regolari

L’Asl Napoli 2 Nord conferma che i prelievi effettuati sulla rete idrica pubblica del Comune di Acerra sono conformi ai valori di legge (D.Lgs. 18/2023).
I dati comunicati dall’Asl Napoli 2 Nord sul prelievo di un campione di acqua effettuato il 13 Maggio all’interno di un’utenza del Parco degli Aranci hanno riscontrato valori non conformi ai limiti di legge per le sostanze ferro e manganese.
Pertanto si stanno predisponendo tutti i provvedimenti necessari al regolare ripristino del servizio idrico ad uso umano all’interno del Parco.