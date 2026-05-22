Incendio a Napoli: fiamme al centro commerciale Il rogo domato dai vigili del fuoco

Un violentissimo incendio è divampato in mattinata a Napoli, colpendo duramente la struttura di un centro commerciale di via Stadera, situata nei pressi del confine con Casoria. Il rogo ha avvolto rapidamente i locali interni: le drammatiche immagini ravvicinate mostrano le fiamme distruggere la galleria e una densa coltre di fumo nero sollevarsi dall'edificio.

All'esterno si sono vissuti momenti di grande apprensione, con decine di passanti e clienti rimasti a osservare la scena sotto shock. Sul posto sono intervenute d’urgenza diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle complesse operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. L'incendio è stato infatti domato dopo l'intervento dei caschi rossi che sono riusciti a spegnere le fiamme: situazione sotto controllo ma con preoccupazione e qualche disagio per residenti e automobilisti. Restano ancora da accertare le cause che hanno dato origine al disastro.