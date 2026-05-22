Frattamaggiore: sequestrati 160 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione L'operazione della polizia

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Frattamaggiore.

In particolare, gli agenti del commissariato di Frattamaggiore hanno identificato 84 persone e controllato 69 veicoli.

Inoltre, nel corso del medesimo servizio, gli operatori, con il supporto di personale dell’Asl Napoli2 Nord, hanno controllato un esercizio commerciale, riscontrando alcune non conformità significative e gravi carenze igienico-sanitarie, sono stati, altresì, sequestrati 160 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione e privi di tracciabilità.