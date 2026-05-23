Castellammare di Stabia: per installare gazebo taglia alberi sul marciapiedi La scoperta durante i controlli di polizia municipale e carabinieri

Quando i carabinieri e gli agenti della polizia municipale hanno effettuato il controllo non potevano credere ai loro occhi.

Siamo a Castellammare di Stabia ed è in corso un servizio a largo raggio. Diversi i militari e gli agenti impiegati, ci sono anche i carabinieri del Nas e del Nil di Napoli.



Si decide di controllare gli esercizi commerciali. Prima tappa un ortofrutta di via Bonito. I carabinieri e la polizia municipale accertano che il titolare dell’attività aveva installato abusivamente il proprio gazebo. Aveva “liberato” lo spazio pubblico antistante tagliando alcuni alberi. Nell’esercizio commerciale anche un lavoratore in nero. La struttura metallica abusiva è stata sequestrata. L’imprenditore è stato denunciato per danneggiamento aggravato in area soggetta a vincoli paesaggistici. Sanzioni anche per mancanza di procedure di autocontrollo e tracciabilità, mancato rispetto dei requisiti igienici, occupazione del suolo pubblico e sede stradale senza titolo autorizzativo.



Durante i controlli i militari hanno denunciato anche l’amministratore unico dell’agenzia di scommesse a via Gaeta. Per lui anche sanzioni per un importo complessivo vicino ai 60mila euro.

Nell’attività 3 lavoratori in nero, un sistema di videosorveglianza illegale, dei distributori automatici di bevande e alimenti messi abusivamente. Non poteva mancare la slot machine manomessa priva dei sigilli del monopolio.



In un ristorante etnico di via Principessa Mafalda sono state constatate la mancanza delle procedure di autocontrollo e il mancato rispetto dei requisiti igienici. Denunciato il titolare.



Nel corso del servizio a largo raggio sono state identificate 47 persone e controllati 20 veicoli.

Denunciato un 25enne del posto. L’uomo, perquisito, aveva in una tasca una dose di cocaina e nell’altra un coltello a serramanico lungo 16 centimetri.