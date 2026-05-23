Napoli: controlli dei carabinieri nella zona dei baretti Tolleranza zero nei confronti dei titolari degli esercizi commerciali della zona.

Tolleranza zero nei confronti dei titolari degli esercizi commerciali della zona. Denunciati per furto di corrente elettrica due imprenditori proprietari rispettivamente di un bar e di un ristorante a via Santa Lucia. Nei due locali i militari hanno constatato l’allaccio abusivo del contatore.

Sono 5 i parcheggiatori abusivi denunciati. I carabinieri li hanno sorpresi tra via Imbriani e via Orsini. Di questi 4 erano sottoposti a Dacur. Controlli anche al codice della strada con 17 sanzioni elevate.