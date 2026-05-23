Le ore che precedono l'ultima partita di campionato al Maradona contro l'Udinese sembrano le più interminabili dell'intera stagione. È un andirivieni di interventi, ora risoluti e ora dubbiosi, sul Napoli che sarà. Ma, soprattutto, è un susseguirsi di analisi a volte accorate e altrove strampalate sul possibile - ahimè, non ancora certo - addio di Antonio Conte. Si può trovare di tutto in circolazione: da quelli che vaticinano la fine del mondo così come lo abbiamo conosciuto finora a quelli che chiedono un lungo periodo di espiazione per chi non ha riconosciuto nell'uomo venuto da Lecce un genio, un pio e un santo allo stesso tempo.
Il PIZZINO di Gerardo Casucci: Il nuovo mondo
Le ore che precedono l'ultima partita di campionato contro l'Udinese sembrano le più interminabili
Napoli.