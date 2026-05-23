Il PIZZINO di Gerardo Casucci: Il nuovo mondo Le ore che precedono l'ultima partita di campionato contro l'Udinese sembrano le più interminabili

Le ore che precedono l'ultima partita di campionato al Maradona contro l'Udinese sembrano le più interminabili dell'intera stagione. È un andirivieni di interventi, ora risoluti e ora dubbiosi, sul Napoli che sarà. Ma, soprattutto, è un susseguirsi di analisi a volte accorate e altrove strampalate sul possibile - ahimè, non ancora certo - addio di Antonio Conte. Si può trovare di tutto in circolazione: da quelli che vaticinano la fine del mondo così come lo abbiamo conosciuto finora a quelli che chiedono un lungo periodo di espiazione per chi non ha riconosciuto nell'uomo venuto da Lecce un genio, un pio e un santo allo stesso tempo.