Atti osceni: la polizia locale denuncia due uomini appartati in un parcheggio Si tratta dell'ennesimo intervento da parte degli agenti nel giro di poco tempo

Continuano incessanti i controlli della polizia locale guidata dal dirigente comandante colonnello Antonio Piricelli in alcune aree che sono diventate teatro costante di incontri tra persone di sesso maschile, le quali in pieno giorno si appartano in un’area munita di sbarra nello spazio antistante il parcheggio del centro commerciale Ikea ed a pochi passi dal cimitero comunale, un luogo dove transitano numerose persone, bambini, donne, e dove senza vergogna questi cittadini commettono atti osceni.

Il comandante Piricelli dopo le numerose persone di sesso maschile già denunciate nelle scorse settimane, ha intensificato le attività di controllo della zona, ed ha disposto attività di monitoraggio dei luoghi con agenti in borghese.

Il dato diventa sempre più allarmante, oltre al sempre più continuo via vai di persone, che interagiscono attraverso sguardi, e dopo il primo segnale queste persone di sesso maschile dopo ad aver avuto un approccio si appartano in questo piazzale, cercando intimità alla luce del sole ai confini con l’autostrada, un luogo che oltre ad essere ubicato nei pressi del parcheggio del centro commerciale è posto a pochi passi dal cimitero.

Durante le attività di controllo gli agenti della polizia locale hanno posto in stato di fermo altri due cittadini, di sesso maschile, colti in flagranza di reato, intenti a compiere atti osceni in luogo pubblico ed atti contrari alla pubblica decenza. Al termine delle attività i due cittadini sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria.