Moda, cultura e riscatto sociale al Real Albergo dei Poveri di Napoli "HandMade in Italy per il Sociale: ricucire visioni, opportunità e territori" dal 26 al 28 maggio

Dal 26 al 28 maggio 2026, gli spazi del Real Albergo dei Poveri di Napoli (dalle 9.30 alle 17.30) ospiteranno "HandMade in Italy per il Sociale: ricucire visioni, opportunità e territori".

Un evento che unisce l'alto artigianato italiano all'impegno civile, dimostrando come la moda possa farsi motore di inclusione e rigenerazione territoriale.

Il programma delle tre giornate al Real Albergo dei Poveri

Il programma delle tre giornate si aprirà quotidianamente alle 10:00 con l'accoglienza e la registrazione dei visitatori. Il cuore della manifestazione batterà a partire dalle 11:00 del 26 maggio 2026 con l’apertura della Mostra: un percorso immersivo tra sale espositive, video-proiezioni tematiche e la vetrina dei partner.

Punto di forza sarà lo storytelling emozionale dei capi realizzati, storie di riscatto "cucite" a mano. La chiusura delle attività è prevista per le 17:30.

La collaborazione alle spalle dell'iniziativa

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra prestigiosi enti scientifici, culturali e territoriali come la Fondazione Città Nuova, l'Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ e itsnewtechSI Academy.

L’evento gode del patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli, dell’Istituto Pontano delle Arti e dei Mestieri e di e.i.t.d..

Al loro fianco, una fitta rete di partner e sostenitori del mondo imprenditoriale e sociale – tra cui spiccano Maliparmi,fatto@scampia, Livio De Simone, Royal Group, Kimbo, Tecuma,Gruppo Tessile Imparato, Isaia e Mondi Diversi – uniti per dimostrare che il futuro del territorio si “ritaglia” con la cultura e si “ricuce” con l'opportunità