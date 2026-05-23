Cocaina, marijuana e hashish in casa: arrestato un 21enne del rione Traino Droga confezionata con packaging particolare. I carabinieri fermano anche un acquirente

Blitz antidroga dei carabinieri al rione Traiano a Napoli dove è stato arrestato per spaccio un 21enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari – impegnati in un servizio ad hoc – hanno notato un uomo uscire dall’abitazione del 21enne.

Fermato, è stato trovato in possesso di un paio di dosi di marijuana e per questo nei suoi confronti la segnalazione alla Prefettura come assuntore.

I militari della Stazione Traiano hanno poi fatto irruzione nell’appartamento del giovane pusher con precedenti per truffa e lì hanno rinvenuto e sequestrato più di mezzo chilo di droga tra hashish, marijuana e cocaina oltre a materiale per il confezionamento e 710 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

In casa anche un sistema di videosorveglianza di ultima generazione completo di monitor e 7 telecamere realizzato abusivamente nel fabbricato condominiale che però non ha evitato l’arresto notturno. Per il 21enne disposto l'arresto in carcere.

Al termine dell'operazione i carabinieri hanno sequestrato 5,71 grammi di cocaina, 480 grammi di hashish e 148 grammi di marijuana.

Droga confezionata in bustine colorate con la scritta “Caution”, una sorta di packaging personalizzato ora al centro dell'attenzione degli investigatori.