Centrato da due colpi di pistola mentre è in auto: grave 37enne E' accaduto la scorsa notte a Pianura. Indagano i carabinieri

I carabinieri di Napoli sono intervenuti la scorsa notte presso il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo per una persona ferita da colpi d’arma da fuoco.

A far scattare l'allarme sono stati i medici dopo l'arrivo in ospedale di un 37enne di Pianura già noto alle forze dell’ordine colpito da due colpi d’arma da fuoco: uno all’addome e uno al braccio sinistro.

L’uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico durante il quale i medici hanno estratto un frammento di ogiva dall’intestino. Il 37enne è tuttora ricoverato in codice rosso e in prognosi riservata.

Le indagini dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli insieme ai militari della stazione Pianura, hanno permesso di raccogliere i primi elementi. Da una prima ricostruzione pare che l’evento sia avvenuto poco prima nel quartiere Pianura a via J. Carrucci.

Mentre la vittima era a bordo della sua fiat Panda sarebbe stato avvicinato da alcuni individui che avrebbero poi sparato alcuni colpi d’arma da fuoco. Durante il sopralluogo dei carabinieri del nucleo investigativo di Napoli è stato rinvenuto un bossolo e alcune tracce ematiche.