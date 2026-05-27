VIDEO | Smantellata la centrale dello spaccio "domestico" di cocaina: 4 arresti Il blitz della Guardia di finanza: una persona in carcere, tre ai domiciliari

La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di quattro persone accusate di far parte di un sodalizio dedito allo spaccio di cocaina. Il provvedimento è stato adottato su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura partenopea.

Le indagini: un'abitazione usata come base per lo smercio

Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo era strutturato attorno a una figura di coordinamento che avrebbe gestito le attività dei complici, facendo recapitare ingenti quantitativi di cocaina presso la propria abitazione napoletana per poi distribuirla sul mercato illegale.

I provvedimenti cautelari

Dei quattro destinatari dell'ordinanza, uno è stato sottoposto alla misura della custodia in carcere mentre gli altri tre si trovano agli arresti domiciliari. Le accuse contestate, a vario titolo, riguardano l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e la detenzione a fini di spaccio.