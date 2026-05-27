Napoli: tragedia al Cardarelli, paziente si suicida lanciandosi dal terzo piano La donna sarebbe arrivata in ospedale per delle ustioni provocate da olio bollente

Una tragedia è avvenuta pochi istanti fa all'ospedale Cardarelli di Napoli, padiglione E. Secondo quanto reso noto, una paziente ricoverata presso la terapia intensiva Grandi Ustionati, situata al terzo piano del padiglione, si sarebbe lanciata di sotto, morendo sul colpo.

Stando alle prime notizie, la donna sarebbe arrivata in ospedale per delle ustioni provocate da olio bollente. Il gesto estremo sarebbe stato dettato da motivi di depressione.

Immediato il soccorso del personale medico e delle forze dell'ordine, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso della paziente. Subito partite le indagini per gli accertamenti del caso e ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Sulla vicenda sono in corso accertamenti finalizzati a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e a chiarire le circostanze che hanno preceduto l’episodio. Le indagini sono affidate alle forze dell’ordine, mentre la direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliera Cardarelli ha avviato le verifiche interne di competenza.

Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori elementi utili a fare luce sull’accaduto.