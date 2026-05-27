IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Zero in comunicazione Dice giustamente Sosa forse Conte voleva decidere come a Castel Volturno chi poteva parlare e chi no

Alle molte "vedove" di Antonio Conte - che vedrete presto scemeranno, salvo "primi o secondi posti" mancati negli anni a venire - vorrei dedicare (a puntate) gli interventi di tre persone intelligenti, dabbene e innamorate del Napoli, un ex calciatore e due giornalisti di peso. Il primo a parlare è il Pampa Sosa: "Conte non ha ricompattato l’ambiente? Ma Conte deve fare l’allenatore, altri gli opinionisti, altri giornalisti ed i tifosi ecc, lui deve fare l’allenatore questa una delle sue scuse. O voleva che, come a Castel Volturno, decideva lui chi poteva parlare e chi no?". Concludendo con un lapidario: "Zero in comunicazione".