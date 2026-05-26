Esplosione di petardi durante il deflusso di spettatori: sequestro della digos I fatti si riferiscono all'incontro di calcio Juve Stabia-Cremonese del 21 maggio 2025

La digos della questura di Napoli e del commissariato di polizia di Castellammare di Stabia ha provveduto ad eseguire un decreto di perquisizione domiciliare, locale e personale emesso dalla procura della repubblica nei confronti di tre persone appartenenti ai gruppi dei tifosi Ultras della squadra di calcio della Juve Stabia, sottoposti ad indagini per i reati di violazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, nonché relativo al "Circolo degli Amici", locale utilizzato come sede dei tifosi.

Le perquisizioni presso le abitazioni dei tre hanno permesso di rinvenire e sequestrare materiale utile alle indagini, consistente in due petardi del tipo mefisto, una mazza da hockey, un coltello a serramanico e un tirapugni.

L'attività odierna trae origine dalle indagini svolte dal personale del commissariato della polizia di Castellammare di Stabia che, in occasione dell'incontro di calcio Juve Stabia vs Cremonese del campionato di calcio 2024/2025 svoltosi a Castellammare di Stabia in data 21.05.2025, aveva documentato la presenza dei tre attuali indagati, due dei quali, già sottoposti al Daspo, sostavano nei pressi dello stadio e del "Circolo degli amici", mentre il terzo, unitamente ad uno degli altri due indagati, aveva acceso fumogeni ed esploso petardi durante il deflusso degli spettatori dalla tribuna dello stadio, creando pericolo per la pubblica incolumità.

Nei confronti dei tre indagati la questura ha avviato il procedimento amministrativo volto all'aggravamento del provvedimento di Daspo al quale due di essi erano già sottoposti all'epoca dei fatti. Sono in corso accertamenti al fine di verificare la regolarità amministrativa del locale utilizzato quale ritrovo dei tifosi ultras della Juve Stabia.