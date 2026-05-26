Elezioni Comunali, Fico: "Buon lavoro a sindaci e consiglieri" Il commento del Governatore sui social

“Buon lavoro a tutti i sindaci ed i consiglieri eletti in Campania”. Così il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha commentato sui social l’esito dell’ultima tornata di elezioni amministrative.

Il governatore ha sottolineato il valore del ruolo dei primi cittadini, chiamati “ad affrontare ogni giorno problemi complessi, stare accanto alle comunità e garantire servizi ai cittadini”, assicurando “massima collaborazione istituzionale” da parte della Regione nei confronti delle nuove amministrazioni.

Fico ha poi evidenziato con soddisfazione il dato relativo alla partecipazione al voto. “In Campania l’affluenza si è mantenuta su percentuali alte, in continuità con le ultime amministrative”, ha scritto, definendolo “un segnale positivo” perché indice della volontà dei cittadini di “partecipare, scegliere e contribuire alla vita pubblica dei territori”.

Infine il presidente della Regione ha letto nei risultati elettorali “la solidità di un percorso politico e amministrativo” delle forze progressiste, sottolineando come il lavoro di governo debba continuare “partendo dai bisogni concreti delle persone e dalla capacità di costruire proposte credibili per le comunità”.