Terra dei Fuochi, protocollo per sicurezza e controlli sui rifiuti

Sarà sottoscritto domani, mercoledì 27 maggio alle ore 10, nella sede della Camera di Commercio di Napoli in piazza Bovio, il protocollo d’intesa finalizzato a rafforzare sicurezza e legalità nella filiera delle gestioni ambientali.
L’accordo punta a mettere a disposizione delle forze di polizia e dell’Esercito impegnato nell’operazione “Strade Sicure” il patrimonio informativo dell’Albo nazionale gestori ambientali, con l’obiettivo di intensificare i controlli e contrastare fenomeni illegali legati allo smaltimento dei rifiuti, ai traffici illeciti e ai roghi nella Terra dei Fuochi.
L’atto sarà sottoscritto dal Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali, dalla Sezione regionale Campania dell’Albo, dalla Camera di Commercio di Napoli, dal Prefetto di Napoli in rappresentanza delle Prefetture campane, dal Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati nella Terra dei Fuochi e dall’incaricato del Ministero dell’Interno per il contrasto ai roghi di rifiuti in Campania.
Alla firma prenderanno parte il presidente della Camera di Commercio di Napoli e della Sezione regionale Campania dell’Albo gestori ambientali, Ciro Fiola, il prefetto Michele Di Bari, il presidente del Comitato nazionale Albo Gestori Ambientali Daniele Gizzi, il commissario unico Giuseppe Vadalà e l’incaricato del Ministero dell’Interno Ciro Silvestro.
L’intesa si inserisce nel più ampio piano di rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo ambientale in un territorio che continua a rappresentare uno dei fronti più delicati nella lotta contro l’illegalità ambientale.