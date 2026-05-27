Cardarelli, paziente si lancia nel vuoto: il cordoglio dell'ospedale La Direzione strategica dell'ospedale Cardarelli esprime il cordoglio

Una paziente di 58 anni, ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva Grandi Ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli, è morta dopo essersi lanciata nel vuoto dal terzo piano del padiglione E. Il fatto è avvenuto poco prima delle 10.

I pazienti della Tigu sono seguiti con grande attenzione, anche attraverso una valutazione psicologica, proprio per i traumi riportati. Nel caso di specie, sembrerebbe che l'episodio si sia verificato nell’ambiente del bagno, probabilmente perché luogo di maggiore privacy.

La paziente doveva essere trasferita questa mattina in Chirurgia plastica ricostruttiva. Tutti i pazienti sono monitorati in maniera costante dal personale h24 come previsto nei reparti di terapia intensiva.

Nell’anno 2025 l’azienda ha rinnovato le procedure anti-suicidio. La Direzione strategica dell'ospedale Cardarelli esprime il cordoglio e la propria vicinanza ai familiari.