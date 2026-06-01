Scippa borsello ad una donna e scappa: terrore a Porta nolana Intervento lampo della polizia, arrestato un 24enne

La polizia ha arrestato un 24enne con precedenti per furto con strappo. Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno notato un uomo ed una donna che, chiedendo aiuto, stavano inseguendo un uomo che aveva tra le mani un borsello.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno bloccato il fuggitivo accertando che lo stesso, poco prima, si era dato alla fuga dopo aver strappato il borsello dalle mani della donna.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato mentre la refurtiva, restituita alla legittima proprietaria.