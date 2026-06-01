Calciomercato Napoli: per i bookies doppio colpo Rabiot - Vlahovic si può fare Quotato a 1.75 l'arrivo del francese. A 2 quello del centravanti della Juventus

Il matrimonio tra Massimiliano Allegri e il Napoli di Aurelio De Laurentiis sembra ormai alle porte. Archiviata la burrascosa separazione con il Milan, il tecnico livornese è pronto a rimettersi in gioco all'ombra del Vesuvio e, secondo i rumors di mercato, starebbe già dettando le prime linee guida per rinforzare la rosa. L'obiettivo è chiaro: portare in azzurro elementi di assoluta fiducia, capaci di interpretare subito il suo credo tattico.

I radar dei bookmaker si sono accesi immediatamente sui profili dei suoi storici fedelissimi, tracciando uno scenario che accende i sogni dei tifosi partenopei. Come riporta Agipronews, gli esperti delle quote vedono un doppio clamoroso colpo all'orizzonte.

I riflettori sono puntati innanzitutto su Adrien Rabiot e Dusan Vlahovic. Per il centrocampista francese — che ha già condiviso con Max le esperienze alla Juventus e, nell'ultima stagione, proprio al Milan — il trasferimento in azzurro è ormai considerato probabilissimo, offerto a una quota radente di 1,75.

Subito dietro si staglia la sagoma del bomber serbo: il passaggio di Vlahovic alla corte di De Laurentiis si gioca infatti a 2,00. Una forbice decisamente stretta che testimonia come i flussi di scommesse e le indiscrezioni stiano spingendo con forza in un'unica direzione.

Per Allegri si tratterebbe del miglior biglietto da visita possibile per iniziare la nuova avventura a Napoli: due pilastri con cui ha cementato il proprio passato recente e sui quali vorrebbe fondare l'immediato futuro della ricostruzione azzurra. Il calciomercato non è ancora entrato formalmente nel vivo, ma le lavagne dei bookmaker hanno già emesso la loro prima, pesante sentenza.