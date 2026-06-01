Napoli, dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione: arrestato dalla polizia Eseguito provvedimento determinazione pene concorrenti

La polizia ha arrestato un 27enne in esecuzione di un provvedimento di determinazione pene concorrenti. Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento, emesso lo scorso 5 maggio dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli, ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, l'uomo, dovrà espiare la pena 4 anni, 5 mesi e 27 giorni di reclusione per i reati di truffa, false dichiarazioni a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, ricettazione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone commessi tra il 2018 e il 2022 a Napoli, Rimini e Spoleto.