Grumo Nevano: ruba un'auto con il trucco della pietra Carabinieri arrestano un 34enne

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Casoria hanno arrestato per furto Sebastiano Vincenzo, 34enne, già noto alle forze dell’ordine.

Aversa. Una pietra viene lanciata contro un auto in corsa, l’uomo alla guida accosta, scende per vedere cosa sia accaduto. Dietro di lui c’è qualcuno che aspetta il momento giusto per salire in auto e fuggire.

La vittima – rimasta a piedi - compone il 112. Sulla Fiat Panda appena rubata c’è il gps. L’auto viene localizzata ad Arzano.

La gazzella dei carabinieri si mette alla ricerca. L’auto viene intercettata in Via Pecchia e dopo poco fermata. Alla guida c’è il 34enne.

Arrestato, è ora in carcere in attesa di giudizio.