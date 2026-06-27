Napoli: Le auto in sosta nel mirino, carabinieri arrestano 45enne Tre vetture con i finestrini infranti e addosso oggetti raccolti dagli abitacoli

Un 45enne già noto alle forze dell’ordine, dovrà rispondere di furto aggravato ed è ora in attesa delle decisioni del giudice.



I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono stati allertati dal 112. Alcuni residenti raccontano di un uomo che in corso Garibaldi sta spaccando i vetri di alcune auto in sosta, portando via oggetti al loro interno.



La gazzella arriva sul posto in pochi minuti, il 45enne è ancora lì. Bloccato, è finito in manette e la refurtiva recuperata.