Napoli: Le auto in sosta nel mirino, carabinieri arrestano 45enne

Tre vetture con i finestrini infranti e addosso oggetti raccolti dagli abitacoli

napoli le auto in sosta nel mirino carabinieri arrestano 45enne

L'arresto lampo dei carabinieri

Napoli.  

Un 45enne già noto alle forze dell’ordine, dovrà rispondere di furto aggravato ed è ora in attesa delle decisioni del giudice.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono stati allertati dal 112. Alcuni residenti raccontano di un uomo che in corso Garibaldi sta spaccando i vetri di alcune auto in sosta, portando via oggetti al loro interno.

La gazzella arriva sul posto in pochi minuti, il 45enne è ancora lì. Bloccato, è finito in manette e la refurtiva recuperata.

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