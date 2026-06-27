Casoria, 38enne accoltellato 7 volte: è giallo sul movente 38enne di Poggioreale accoltellato sette volte davanti a un negozio

Resta avvolta nel mistero la violenta aggressione consumatasi nella tarda serata di ieri, venerdì 26 giugno, nella frazione di Arpino a Casoria. Un uomo di 38 anni, originario del quartiere napoletano di Poggioreale e già noto alle forze dell'ordine, è stato colpito da ben sette fendenti in diverse parti del corpo. L'uomo, soccorso d'urgenza, si trova ora ricoverato all'ospedale Villa Betania: le sue condizioni sono gravi ma, secondo fonti sanitarie, non sarebbe in pericolo di vita.

L'agguato davanti al negozio di abbigliamento

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, il trentottenne si trovava nei pressi di un negozio di abbigliamento nella frazione di Arpino quando è stato brutalmente preso d'assalto da un gruppo di sconosciuti. La rapidità e la ferocia dell'azione - sette coltellate inferte in rapida successione - lasciano ipotizzare un'azione mirata, tipica dei contesti di regolamento di conti o di un improvviso quanto degenerato litigio nell'hinterland napoletano. I malviventi si sono dileguati subito dopo il raid, facendo perdere le proprie tracce prima dell'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine.

Le indagini dei Carabinieri: si scava nel passato della vittima

I Carabinieri della Compagnia di Casoria sono intervenuti direttamente presso l'ospedale Villa Betania, allertati dal personale medico come da protocollo per le ferite da arma da taglio. I militari hanno immediatamente avviato i primi rilievi sul luogo indicato come teatro del crimine. Le indagini si stanno concentrando nelle ultime ore sulla raccolta delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona e sull'analisi del passato della vittima, elemento che potrebbe rivelarsi decisivo per comprendere la matrice dell'agguato. Al momento la Procura non esclude alcuna pista: dal tentativo di rapina sfociato nel sangue, all'epilogo violento di una lite, fino a uno scenario legato alla criminalità locale. Nelle prossime ore, qualora le condizioni di salute lo permettano, i magistrati e i carabinieri ascolteranno la versione della vittima per cercare di identificare i responsabili del tentato omicidio.