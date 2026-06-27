Napoli Scampia, sicurezza ambientale: carabinieri denunciano 3 persone

I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Napoli e i militari della compagnia Stella sono stati impegnati in un servizio volto alla repressione dei reati ambientali.
A Scampia i carabinieri hanno controllato una società a via Roma che si occupa del recupero dei rifiuti in ferro.
Durante il controllo due cittadini rom residenti nel campo nomadi vicino sono stati sorpresi mentre scaricavano abusivamente dei rifiuti all’interno di un capannone dell’azienda. Nel capannone c’erano anche altri rifiuti pericolosi. Batterie per auto, rifiuti non bonificati e altra immondizia che raggiungeva ben il doppio del limite di stoccaggio annuo consentito.
L’area di 1300 metri quadrati è stata sequestrata. Stessa sorte per il Fiat ducato utilizzato dai due cittadini rom che sono stati denunciati insieme al 60enne napoletano amministratore unico della azienda