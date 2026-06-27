Maxi sequestro di rifiuti speciali: sigilli a due cassoni carichi di scarti L'operazione della Finanza: sigilli a prodotti ferrosi e di legno

Oltre 5,6 tonnellate di rifiuti speciali abbandonati illegalmente in cassoni industriali: è quanto hanno scoperto e sequestrato i militari della Guardia di Finanza di Napoli a Casoria. Il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica per violazione della normativa ambientale.

L'intervento del Gruppo Frattamaggiore

A fare la scoperta sono stati i finanzieri del Gruppo Frattamaggiore, che nei pressi della sede di un'azienda operante nel settore dei rifiuti hanno rinvenuto due cassoni industriali da 30 metri cubi ciascuno, collocati al di fuori delle aree di stoccaggio autorizzate. All'interno dei contenitori erano ammassati 5.650 chilogrammi di scarti ferrosi e legnosi, senza l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Sequestro preventivo per scongiurare rischi ambientali e di incendio

Le Fiamme Gialle hanno provveduto al sequestro dei rifiuti e dei cassoni industriali al fine di eliminare il rischio che lo stoccaggio abusivo potesse innescare incendi o determinare la dispersione di sostanze inquinanti nelle aree circostanti. Il responsabile è stato denunciato per gestione illecita dei rifiuti.