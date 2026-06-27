Pozzuoli: controlli dei carabinieri alla movida, 3 arresti e 4 denunce Un 35enne è finito in manette per porto di armi e detenzione di munizioni

Pozzuoli sotto la lente dei controlli dei carabinieri della locale compagnia. Le luci blu hanno illuminato la movida del venerdì sera, dal lungomare fino al centro cittadino.



Un 35enne è finito in manette per porto di armi e detenzione di munizioni. Addosso un coltello di 8 centimetri, nella sua abitazione una revolver calibro 8 a salve, modificata per sparare proiettili veri.



Un 70enne e un 26enne dovranno rispondere di detenzione e spaccio di stupefacenti. Il più anziano nascondeva nei pantaloni 10 dosi di cocaina. In casa due pistole storiche ad avancarica con pietra focaia, mai denunciate alle autorità.



Il 26enne, invece, è stato sorpreso a cedere 3 grammi di marijuana. Non sono mancate le denunce.



Un 34enne è stato fermato e denunciato perché alla guida senza aver mai conseguito la patente.



Circolava con una targa contraffatta un 48enne del Vomero. Sequestrata l’auto, la targa sarebbe servita per evitare sanzioni.



Ha 54 anni, l’uomo trovato con un coltello nelle tasche. 2 le persone segnalate alla prefettura per uso di droga.



Controlli anche alla circolazione stradale. Dei 62 veicoli ispezionati, 39 sono stati multati per un totale di oltre 32mila euro in sanzioni. 9 le auto sequestrate.