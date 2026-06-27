Due internet point trasformati in centri scommesse clandestini La scoperta dei carabinieri di Castellammare di Stabia durante i controlli

Due internet point trasformati in centri scommesse clandestini. E’ la scoperta dei Carabinieri della sezione operativa e della stazione di Castellammare di Stabia.

Il primo all’interno di un locale in via Napoli dove i militari hanno rilevato alcune video slot scollegate dalla rete dell’Agenzia dei Monopoli di Stato. Nelle casse oltre 1200 euro in denaro non tracciato, puntato fuori dai circuiti legali su eventi sportivi in corso.

Denunciati gestore e titolare dell’attività. Verifiche in corso sull’ipotesi bisca clandestina: trovati un tavolo per il poker, completo di carte e fiches. Stessa sorte per una 73enne, titolare del secondo internet point ispezionato, trasformato senza le autorizzazioni previste in un centro scommesse sommerso.

Anche in questo caso le slot non erano agganciate ai Monopoli e il denaro giocato senza tracce ufficiali.

Il totale delle sanzioni è pari a 159mila euro.