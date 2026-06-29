Asse Mediano mortale a Cardito, la vittima è Lucia Cavaliere 39 anni Dolore a Frattamaggiore, grave il compagno

Una notte di sangue e un colpevole in fuga. Le strade dell'hinterland napoletano tornano a essere teatro di una tragedia legata alla pirateria stradale. Poco dopo l’una della scorsa notte, nel tratto dell’Asse Mediano compreso tra Cardito e Frattamaggiore, un violentissimo tamponamento ha spezzato una vita e ridotto in fin di vita un uomo.

La vittima è Lucia Cavaliere, 39 anni, residente a Frattamaggiore, deceduta sul colpo a causa dell'impatto. Viaggiava sul sedile posteriore di uno scooter guidato da Sossio Margarita, 43 anni, anch'egli di Frattamaggiore. L'uomo è attualmente ricoverato in gravissime condizioni e in prognosi riservata presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra.

La dinamica del sinistro e i primi rilievi

Secondo la prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Stradale di Napoli, lo scooter su cui viaggiava la coppia è stato tamponato a forte velocità a poche centinaia di metri dall'uscita di Frattamaggiore. L'impatto è stato devastante. Il conducente del veicolo investitore un’auto di colore rosso ha perso temporaneamente il controllo del mezzo, impattando ripetutamente contro i guardrail della superstrada prima di dileguarsi nel buio. I rilievi scientifici hanno confermato che il pirata della strada è rimasto ferito nello scontro. Gli inquirenti hanno infatti isolato vistose macchie di sangue su una piazzola di sosta situata a qualche chilometro di distanza dal punto dell'impatto, dove il fuggitivo si sarebbe fermato brevemente prima di far perdere le proprie tracce.

Le indagini: caccia all'auto rossa

La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e omissione di soccorso. Le indagini si stanno concentrando su due fronti principali per stringere il cerchio attorno al fuggiasco. Le tracce ematiche rinvenute sulla piazzola di sosta sono già state repertate e verranno analizzate per identificare il profilo genetico del guidatore. Gli investigatori stanno vagliando i filmati delle telecamere di sicurezza autostradali e dei varchi d'uscita dell'Asse Mediano per individuare la targa della vettura rossa, che presenta evidenti danni sulla carrozzeria. Le prossime ore potrebbero essere decisive per la svolta del caso, mentre la comunità di Frattamaggiore si stringe nel dolore per l'ennesima vita spezzata sull'asfalto.