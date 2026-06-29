Estate a Napoli 2026: Suzanne Vega e 80 eventi gratis Ecco il cartellone di Estate a Napoli 2026

Un cartellone diffuso che attraversa la città da Posillipo a Miano, trasformando i parchi urbani riqualificati, le periferie e i monumenti simbolo in palcoscenici a cielo aperto. È stata presentata a Palazzo San Giacomo la nuova edizione di Estate a Napoli 2026, la storica manifestazione promossa e finanziata dal Comune di Napoli.

Da luglio a settembre, la programmazione prevede oltre ottanta eventi di alta qualità che spazieranno tra quattro grandi direttrici: cinema, musica, teatro e danza. L'obiettivo dichiarato dall'amministrazione è la creazione di un'offerta culturale accessibile e plurale, capace di coniugare l'intrattenimento per i flussi turistici record con il coinvolgimento attivo delle comunità locali. "Abbiamo voluto costruire una rassegna capace di valorizzare i nostri luoghi più belli e coinvolgendo artisti e realtà del territorio", ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfredi. "La cultura è uno strumento fondamentale per creare comunità e partecipazione".

Il grande cinema sotto le stelle: dal Parco Virgiliano alla periferia

La settima arte sarà la protagonista della prima parte della stagione. L'apertura ufficiale è fissata dal 2 al 5 luglio al Parco Virgiliano di Posillipo con la rassegna L'infinito viaggiare. L'evento segna un momento politico importante per la cittadinanza: la riapertura al pubblico di uno dei polmoni verdi più suggestivi di Napoli dopo i complessi interventi di riqualificazione. Sul grande schermo passeranno capolavori internazionali come Buena Vista Social Club e Divorzio all'italiana. Il piano cinematografico si sposterà poi nelle aree urbane grazie ai fondi dell'avviso pubblico Cultura Napoli 2026:

Villa Floridiana (Vomero): Dal 20 luglio al 17 settembre incontri con registi come i Manetti Bros e Mario Martone.

Parco del Poggio (Colli Aminei): Dal 1° al 10 agosto l'arena dedicata alle storie del Mezzogiorno.

Miano (Chiostro di Santa Maria dell'Arco): Dal 3 agosto al 14 settembre la rassegna Ritratti di famiglia.

Piazza Garibaldi: Dal 26 agosto la cavea ospiterà Napoli Mon Amour con Nino D'Angelo e Biagio Izzo.

Musica: a Castel Nuovo arriva Suzanne Vega, poi il gran finale sul lungomare

Il cuore pulsante dei live musicali sarà il cortile monumentale di Castel Nuovo (Maschio Angioino), che dal 16 al 25 luglio ospiterà la nuova edizione di Musica al Castello. Il nome di punta del 2026 è un'autentica leggenda del cantautorato internazionale: Suzanne Vega, l'icona folk statunitense celebre per hit mondiali come Luka e Tom's Diner.

Il programma musicale orchestrato da Ferdinando Tozzi, delegato all'industria musicale, metterà in dialogo la scena globale con quella locale: attesi i Casino Royale (per i trent'anni dell'album Sempre più vicini), il jazz di Roberto Gatto, l'hip-hop di Anastasio e Speaker Cenzou, e il rock dei Quintorigo con John De Leo e Motta.

A settembre, il baricentro si sposterà alla Rotonda Diaz sul Lungomare Caracciolo per la 24ª edizione della Notte della tammorra, diretta da Carlo Faiello. L'11 e il 12 settembre si alterneranno sul palco grandi interpreti della tradizione campana come Lina Sastri, Tony Esposito, Ciccio Merolla e Flo, anticipati da una settimana di laboratori gratuiti di danze popolari.

Teatro e Danza: l'impegno civile e l'omaggio a Giancarlo Siani

Dal 30 luglio all'8 agosto, il Maschio Angioino cambierà nuovamente veste per ospitare dieci serate dedicate alle arti sceniche. Tra riscritture shakespeariane, video-mapping (con la voce di Lino Guanciale nello spettacolo Baobab) e la danza dei primi ballerini dell'Opera di Roma in Tango Mystique (con Cristina Donadio), spicca un importante appuntamento con la memoria storica e la cronaca giudiziaria del territorio.

Il 7 agosto andrà infatti in scena Il coraggio della verità - Omaggio a Giancarlo Siani, uno spettacolo a cura di Suoni & Scene che ricorderà il giovane giornalista precario de Il Mattino a poco più di quarant'anni dal suo barbaro assassinio per mano della camorra. Un segnale chiaro di come il cartellone estivo partenopeo non voglia essere solo intrattenimento, ma anche uno spazio di riflessione civile.