Controlli della polizia nei Quartieri Spagnoli e Montesanto: 4 denunce Reparto prevenzione crimine Campania in azione

Nelle ultime 48 ore, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla questura di Napoli ai quartieri spagnoli e a Montesanto, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e dei commissariati Dante e Montecalvario, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato controlli nelle aree interessate.

Nel corso del servizio, gli agenti hanno identificato 969 persone, di cui 303 con precedenti di polizia, e controllato 431 veicoli; sono state, altresì, contestate 18 violazioni del codice della strada.

Ancora, gli operatori hanno denunciato 4 persone, di età compresa tra i 25 e i 33 anni, per ricettazione. Nello specifico, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso un esercizio commerciale in zona Montesanto, dove hanno sorpreso i prevenuti intenti a maneggiare un’ingente quantità di denaro, quantificata poi in 12.800 euro. Inoltre, gli agenti hanno rinvenuto diversi monili, un orologio di un noto marchio, un bilancino di precisione ed un kit per il test dell’oro, di cui gli indagati non hanno saputo giustificare la provenienza.

Infine, un altro uomo è stato denunciato per guida con patente revocata, essendo stata reiterata nel biennio.