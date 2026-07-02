De Luca: "Sulla sicurezza la destra ha fallito" L'allarme del Pd campano dopo i fatti di Montesanto

Una situazione definita "fuori controllo" e scene da vera e propria "guerriglia urbana". A due giorni dal grave episodio che ha visto un uomo a volto coperto aggirarsi armato di kalashnikov tra i vicoli di Montesanto, nel cuore di Napoli, arriva la dura presa di posizione del Partito Democratico sulle politiche di sicurezza del Paese.

A lanciare l'allarme è Piero De Luca, segretario regionale del Pd in Campania, che punta il dito contro le politiche dell'attuale esecutivo nazionale, accusato di inazione e di cattiva gestione delle risorse destinate all'ordine pubblico.

"Lanciamo un grido d'allarme a livello regionale e nazionale, la situazione rischia davvero di essere fuori controllo. Assistiamo ogni giorno a vicende inaccettabili, azioni di baby gang, violenze e aggressioni a Napoli, in Campania così come in altre parti d'Italia, nel silenzio e nell'inazione del Governo: sulla sicurezza la destra ha fallito".

Le accuse: carenza di organico e assenza di prevenzione

L'analisi del segretario dem si concentra su due fronti principali: la drastica mancanza di personale sul territorio e la totale assenza di politiche sociali preventive.

Nello specifico, De Luca ha evidenziato diverse criticità:

"Sono stati creati 50 nuovi reati e aggravanti, ma ancora oggi mancano 25mila unità nelle forze dell'ordine e l'organico si è ridotto di 2mila persone da quando è in carica il Governo Meloni" ed ha sottolineato che "non è stato nulla come azioni di prevenzione, di interventi nel sociale a sostengo delle famiglie, del lavoro, della scuola. La situazione è davvero fuori controllo e non è più possibile che la destra si limiti a strumentalizzare senza affrontare e risolvere davvero il problema sicurezza" ha incalzato De Luca, sottolineando la necessità di investire in modo deciso per aumentare il presidio dei territori, prevenire i reati e reprimere gli episodi di violenza.

La polemica sui fondi: "Un miliardo sprecato in Albania"

Un passaggio chiave dell'intervento riguarda le scelte economiche del Governo centrale. Il segretario regionale ha criticato aspramente la decisione di dirottare fondi verso le politiche migratorie all'estero: "Il Governo ha buttato circa 1 miliardo nei centri in Albania, inutili, inefficaci e disumani". Secondo De Luca, queste ingenti risorse avrebbero dovuto essere impiegate proprio per potenziare gli organici e finanziare politiche sociali nei quartieri più a rischio.

Il plauso a inquirenti e magistratura

Nonostante il duro attacco politico, l'intervento si è concluso con un profondo ringraziamento alle forze dell'ordine e alla magistratura per lo "straordinario lavoro" svolto ogni giorno. Un impegno che, proprio nel caso di Montesanto, ha permesso di individuare e assicurare alla giustizia in tempi brevi i responsabili del gesto.

Tuttavia, l'esponente dem ribadisce la necessità di un drastico cambio di passo istituzionale: "Non possiamo continuare così: è ora che ci sia uno scatto d'orgoglio perché siamo davvero preoccupati".