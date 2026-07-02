Violenza sessuale e sequestro di persona: arrestato dalla polizia Dovrà scontare oltre 18 anni di reclusione

La polizia ha arrestato un 40enne in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Gli agenti del commissariato Poggioreale hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento, emesso lo scorso 25 febbraio dalla procura della repubblica presso il tribunale ordinario di Napoli nord ufficio esecuzioni penali - secondo il quale, dovrà espiare la pena di 18 anni, 9 mesi e 29 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti, violenza sessuale e sequestro di persona, reati commessi tra il 2021 e il 2025 a Napoli e ad Arzano.