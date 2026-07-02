Città della Scienza, nel weekend del 4-5 luglio un science show sul magnetismo Sabato e domenica 4 e 5, il museo napoletano propone una tappa di scienza dedicata al magnetismo

A Città della Scienza va in scena un nuovo weekend per scoprire, passo dopo passo, la forza invisibile delle applicazioni quotidiane dei campi magnetici. Corporea, il primo museo interattivo d’Europa dedicato al corpo umano, sarà il luogo educativo per la scoperta, il gioco e la meraviglia degli esperimenti scientifici che consentono ai ragazzi di apprendere e al tempo stesso di divertirsi.

Le visite guidate al museo saranno rese più speciali grazie alla presenza di Aphel, un innovativo robot umanoide capace di rendere il percorso ancora più immersivo, traducendo la complessità della scienza in un linguaggio accessibile e divertente.

Science Show sul magnetismo a Città della Scienza

Il science show del weekend al LAB1 riguarderà il magnetismo. Un processo risalente all’ antica Grecia, dove nel luogo di Magnesia, avvenne la prima scoperta del magnetismo, con le pietre di magnesia. Il pianeta Terra ha dei veri e propri “binari” invisibili che orientano il movimento degli oggetti magnetici; in più, il campo magnetico terrestre interagisce con il vento solare formando la magnetosfera, uno scudo vitale per il pianeta.

Inoltre, la magnetorecezione degli animali acquatici consente loro di sentire il campo magnetico della Terra allo scopo di orientarsi, nelle profondità dell’acqua e durante le ore notturne.

Il fine settimana si completa con la mostra "SensAzioni" (aperta fino al 26 luglio), che offre trentaquattro exhibit interattivi dedicati ai cinque sensi, insieme ai suggestivi show in programma al Planetario e all’affascinante microcosmo di "Insetti & Co".