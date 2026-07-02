Juve Stabia, via all'era Guerri: "Crediamo nella potenzialità del club" Il presidente: "Il nostro obiettivo è costruire basi solide per il futuro"

Prima conferenza stampa da presidente della Juve Stabia per Alfredo Guerri nella sala conferenze dell'Hotel Stabia. "Sono stati quindici giorni di intenso lavoro. Abbiamo deciso di investire nella Juve Stabia perché crediamo fortemente nelle potenzialità di questa società e vogliamo sviluppare un progetto quinquennale, con l’auspicio che possa durare anche più a lungo. - ha spiegato il massimo dirigente gialloblu - Abbiamo rilevato un club in una situazione molto difficile, vicino al fallimento, ma il nostro obiettivo è costruire basi solide per il futuro. Come azienda siamo preparati nei progetti più complessi, siamo general contractor sia nell’ambito del real estate e dei fotovoltaici, pertanto avvicinarci a questo tipo di progetti complessi non ci fa paura".

Confronto con l'amministrazione comunale per lo stadio

"Siamo convinti che Castellammare possa ambire a palcoscenici importanti. Investiremo in maniera significativa nel settore giovanile, perché riteniamo che i risultati ottenuti negli ultimi anni non siano stati all’altezza del club. Ci confronteremo con l’amministrazione comunale per programmare gli interventi necessari allo stadio. Inoltre, dalla prossima settimana prenderà il via la campagna abbonamenti, con l’auspicio di vedere il Romeo Menti sempre pieno e di poter contare sul sostegno dei nostri straordinari tifosi".