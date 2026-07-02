"Vedi Napoli d’estate e poi Torni": il calendario completo tra tour ed eventi Scoprire e vivere Napoli con esperienze inedite e suggestive: la rassegna promossa dal Comune

Torna il progetto “Vedi Napoli d’estate e poi Torni”, ideato, sostenuto e promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli. Si tratta della quinta edizione dell'iniziativa che rende omaggio al mare, alla città ed al patrimonio musicale napoletano e mediterraneo.

ll calendari completo, infatti, prevede 18 tour "Racconti di Napoli dal mare" in galeone con l'artista e divulgatore Amedeo Colella, 10 Tour del Giallo Città di Napoli – "Napoli, delitti e segreti tra le vie della città" ed il concerto all'alba di Ferragosto "Note incantate" sulla terrazza di Sant'Antonio a Posillipo. Il tutto si terrà dal 2 luglio al 4 ottobre.

Napoli da scoprire e vivere a bordo di un Galeone

Un calendario di esperienze uniche a disposizione di cittadini e turisti per vivere e scoprire Napoli da una prospettiva inedita. Il Comune di Napoli con “Vedi Napoli d’estate e poi Torni” propone un viaggio a bordo di un Galeone per ammirare lo skyline del capoluogo campano ed un omaggio musicale a Ferragosto.

I tour in Galeone sono gratuiti, ma previa prenotazione obbligatoria che si può effettuare cliccando sul seguente link. CLICCA QUI PER PRENOTARE.

18 tour a bordo del Galeone e due itinerari: “Otium. Posillipo e le ville di ozio” e “Negotium. Le attività produttive verso Vigliena e Pietrarsa”.

A bordo, insieme a una guida turistica che racconterà la storia dei luoghi, ci sarà lo scrittore e divulgatore Amedeo Colella che, nei panni di ’O Prufessore, renderà il viaggio un’esperienza narrativa con aneddoti su lingua, gastronomia e cultura napoletana legata al mare di Napoli.

Napoli d'estate: tour del giallo e concerto di Ferragosto

Dopo aver conosciuto i luoghi dei padri del giallo partenopeo, e dopo aver esplorato i territori nei quali si mossero tutti i protagonisti della grande stagione crime napoletana nelle precedenti edizioni, i Tour del Giallo mettono a fuoco, in questa edizione, una esplorazione nella cronaca e nella letteratura di genere che contraddistinguono aspetti culturali nuovi e di memoria storica della città indagati attraverso punti di vista insoliti e curiosi. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria: redazione@gialli.it.

Per raggiungere la terrazza panoramica di Sant’Antonio a Posillipo, l’Assessorato al Turismo ha messo a disposizione di cittadini e turisti due navette gratuite in partenza alle 4:00 da via Brin e da Piazza Municipio. Anche il posto a bordo delle navette dovrà essere prenotato su Eventbrite.